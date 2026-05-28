‘Santa’: addio a Erasmo Paccagnella; ridiede vita all’Arciconfraternita di Sant’Erasmo

Santa Margherita Ligure piange Erasmo Paccagnella, morto all’età di 73 anni dopo una lunga malattia. Nato e cresciuto a Santa Margherita, a Corte per essere precisi, aveva mantenuto uno strettissimo legame con il borgo e con la sua Arciconfraternita-oratorio di Sant’Erasmo, anche se nell’ultimo periodo abitava a Rapallo. Geometra, aveva lavorato per anni nel Comune di Santa Margherita Ligure, che lo ha ricordato per la dedizione dimostrata nel servizio all’ente. Per l’Arciconfraternita era stato massaro, co-rifondatore ed ex priore generale, alla cui rinascita aveva dedicato una parte importante della propria vita.

Paccagnella lascia la moglie Patrizia, i figli Fabrizio con Claudia e Matteo con Alessia, i piccoli Alice, Anita e Flavio, i fratelli Gianni e Maurizio con le rispettive famiglie, le cognate, i nipoti e tutti i parenti.

» leggi tutto su www.levantenews.it