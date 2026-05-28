Sestri: “Casa della Comunità, Giordano solo confusione e allarmismo”

Dall’ufficio stampa del Gruppo regionale Fratelli d’Italia
“Ancora una volta il consigliere Giordano interviene senza nemmeno aver compreso ciò di cui sta parlando. Le sue dichiarazioni sul presunto “centro fantasma” di Sestri Levante dimostrano una totale confusione tra servizi diversi, creando soltanto allarmismo e disinformazione tra i cittadini.
Il servizio riportato sul sito di ASL4 come “Ambulatorio diurno a Bassa Complessità – Il Medico di Tutti – ABC” esiste ed è operativo presso la Casa della Comunità di Sestri Levante. Basta leggere correttamente la documentazione ufficiale per capirlo.