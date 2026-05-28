Sori: assessorato alla Comunicazione, la delega a Francesca Benvenuto

La Comunicazione è sempre più importante. Non è sufficiente allestire uno spettacolo fantastico, occorre promuoverlo. Alcuni Comuni rivieraschi sono organizzati con uffici stampa; ce ne sono di “fantasma”, altri non in grado di comunicare neppure la revoca di divieti di balneazione. Ma ce ne sono di veramente efficienti.

A Sori il sindaco Marco Visca ha istituito la delega alla comunicazione. La gestisce Francesca Benvenuto. Spiega il sindaco: “Benvenuto gestisce molto bene anche altre due deleghe; una è ai trasporti ossia Amt e e Ferrovie; ha recentemente ottenuto la fermata di un treno in più con grande soddisfazione per i pendolari. E lavora sodo anche per tutto ciò che riguarda le scuole”.

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