Sori: i bambini del Ghio scoprono il Comune, visite, disegni e fascia tricolore

Da Francesca Benvenuto, Assessore alla Comunicazione

Una lezione di cittadinanza attiva, vissuta con la spontaneità e la curiosità dei più piccoli. Ieri 27 maggio , in occasione della Giornata mondiale dell’infanzia promossa da Unicef Italia nell’ambito del programma “Città amiche dei bambini e degli adolescenti”, i bambini di quattro anni della Scuola dell’Infanzia del Ghio hanno fatto visita agli uffici comunali.

Ad accoglierli l’assessore Francesca Benvenuto e la responsabile dell’area sociale, dott.ssa Margherita Ceravolo. I piccoli hanno potuto scoprire i diversi ruoli dei dipendenti comunali attraverso una serie di disegni, che sono stati loro donati per essere colorati, portati in classe e appesi. Ma il momento più emozionante è arrivato quando hanno potuto indossare la “fascia tricolore”, simbolo distintivo del primo cittadino.

I bambini hanno ricambiato l’ospitalità regalando all’amministrazione un disegno del “rissêu”, situato sul piazzale antistante la chiesa di Sori, che rappresenta lo stemma del comune, riprodotto da loro su carta. Questa mattina sono venuti in municipio con il desiderio di vedere il vero stemma di Sori, i suoi colori, e confrontarlo con il lavoro realizzato in classe.

Ad accompagnarli le maestre Francesca Castagnola e Paola Olivetta, i piccoli sono stati attenti e partecipi, dimostrando interesse e tanta curiosità per ogni aspetto delle attività comunali.

Bravi bimbi !!!! E grazie maestre !

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