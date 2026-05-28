Vespa Club Golfo dei Poeti, domenica il ritorno del raduno regionale per i 50 anni del sodalizio

Una data importante quella di domenica 31 maggio per il Vespa Club La Spezia “Golfo dei Poeti” sia per il raduno regionale vespistico dopo un decennio di assenza sia per l’50° anniversario dalla fondazione. Il neo presidente Gianfranco Piarulli ed il suo staff superando difficoltà logistiche ed organizzative con il prezioso patrocinio del Comune della Spezia hanno finalmente riportato il simpatico raduno vespistico nel nostro golfo e precisamente in Passeggiata Morin con ritrovo tra le 8 e le 9.45 dopodiché i partecipanti, grazie ai Battellieri del Golfo, si godranno per due ore le bellezze del nostro mare per, al rientro, dar vita ad un corteo per le vie cittadine che si concluderà presso il locale “Terrazza Oliva” all’interno del Pin con il pranzo sociale.

Il Vespa Club Golfo dei Poeti registrato al numero 26 sugli attuali 600 sodalizi della penisola oltre ad essere tra i più longevi conta oltre 200 iscritti e si contraddistingue per le sue finalità sociali.

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