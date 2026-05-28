Violenza di genere, polizia locale e centri antiviolenza insieme per sensibilizzare gli studenti

Genova. Sempre più donne chiedono aiuto per sfuggire da situazioni di violenza, soprattutto domestica e si rivolgono ai centri anti violenza ma anche al Nucleo fasce deboli della polizia locale.

Quest’ultimo, nato nel 2023 e oggi implementato su richiesta della Procura di Genova, è passato da 234 casi e 120 indagati nel 2023 a 328 casi e 211 indagati nel 2025. E nei primi cinque mesi di quest’anno ha già trattato 150 casi e indagato 88 persone. In crescita anche le misure cautelari, 10 lo scorso anno e già 7 in questa prima metà del 2026.

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