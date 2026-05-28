Volastra da Bere, il borgo del vino torna tra terrazze e cantine delle Cinque Terre

I vigneti sospesi sul mare, le antiche cantine del borgo e il racconto dei produttori che ogni giorno custodiscono il paesaggio delle Cinque Terre: domenica 31 maggio Volastra tornerà a celebrare la propria tradizione vitivinicola con la quarta edizione di “Volastra da Bere”, la rassegna promossa dall’Associazione Viticoltori delle Cinque Terre con il sostegno del Parco Nazionale delle Cinque Terre. Dalle 18 alle 21 il piccolo borgo sopra Manarola si trasformerà in un itinerario diffuso tra carruggi, terrazze panoramiche e scorci sul mare, accogliendo oltre venti produttori locali in un percorso di degustazione dedicato ai vini del territorio e alla viticoltura eroica che caratterizza le Cinque Terre. Durante la serata sarà possibile incontrare direttamente i vignaioli, conoscere le diverse interpretazioni dei vini locali e approfondire le peculiarità dei suoli, delle esposizioni e dei microclimi che rendono unica questa produzione. A caratterizzare la viticoltura delle Cinque Terre è anche la straordinaria varietà geologica del territorio: arenarie, argille e rocce ofiolitiche di origine marina influenzano infatti il carattere dei vini, la loro sapidità e le differenti sfumature aromatiche che ogni produttore interpreta secondo la propria sensibilità. Il percorso si svilupperà tra via Montello, via Pasubio, terrazze nascoste e antiche cantine, accompagnando i visitatori fino alla suggestiva “Isola dello Sciacchetrà”, in un’esperienza che intreccia degustazione, racconto e scoperta del territorio. Per raggiungere l’evento è consigliato l’utilizzo dei mezzi pubblici. Sarà disponibile un servizio navetta da Manarola e dal parcheggio “La Zorza”.