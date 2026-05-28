Zigoela in viaggio per raccontare Interreg Italia-Francia Marittimo, toccherà anche golfo e Cinque Terre

È iniziato da Albenga il viaggio del leudo Zigoela, storica imbarcazione che fino al 17 giugno solcherà le acque di Liguria, Toscana e Corsica trasformandosi in uno spazio itinerante dedicato ad ambiente, sostenibilità e cooperazione europea. “Il Leudo racconta” – questo il nome dell’iniziativa – tappa dopo tappa porterà lungo le coste del Mediterraneo il racconto delle iniziative Interreg Italia-Francia Marittimo dedicate alla tutela dell’ambiente, alla biodiversità, all’economia circolare, alla blue economy e alla valorizzazione sostenibile dei territori costieri. Partito dall’Isola Gallinara di Albenga, il viaggio toccherà Bergeggi, Genova, Santa Margherita Ligure, Portofino, La Spezia, Porto Venere, Lerici, le Cinque Terre e Massa prima di raggiungere la tappa finale di Bastia, in Corsica.

“Le diverse tappe racconteranno progetti dedicati alla tutela della biodiversità marina e costiera, al monitoraggio del patrimonio naturale sommerso, al turismo sostenibile, al sostegno della piccola pesca e delle produzioni agricole locali, insieme alle attività legate all’economia circolare, alla sicurezza della navigazione, all’innovazione tecnologica e alla resilienza ambientale delle aree costiere”, si legge in una nota.

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