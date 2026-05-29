Assemblea Anci Liguria, presentata bozza nuovo Piano socio sanitario. Nicolò: “Una rivoluzione”. Perplessità su ipotesi accorpamento Distretti

Assemblea dei soci di Anci (Associazione nazionale dei comuni italiani) Liguria stamani nella sala del Consiglio della Città metropolitana di Genova, partecipata da circa 200 amministratori locali liguri tra collegati e presenti. I lavori sono stati presieduti dal presidente di Anci Liguria e sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini.

Approvati all’unanimità il Bilancio consuntivo 2025 e il Bilancio di missione 2025. Voto favorevole poi ad alcune modifiche allo Statuto e al Regolamento di organizzazione e di contabilità di Anci Liguria. “È stato inoltre fatto un focus sullo stato dell’arte del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) – riferisce l’associazione in una nota -, analizzando le criticità e le risposte per l’attuazione dei progetti sul territorio, e della nuova programmazione dei progetti europei, confermando il ruolo fondamentale di Anci per intercettare risorse e sostenere la crescita e l’innovazione delle comunità locali”.

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