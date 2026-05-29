Auto contromano e principio di incendio sul raccordo: tre feriti

Uno scontro tra due auto e tre feriti. Questo il bilancio di quanto avvenuto attorno alle 19.30 sul raccordo autostradale nella corsia in direzione Santo Stefano Magra.

La dinamica è in fase di accertamento ma lo scontro sarebbe avvenuto frontalmente perché una delle due auto avrebbe preso contro mano il tratto. Versione che combacerebbe con quanto riferito da numerosi testimoni.

I feriti sono una coppia di anziani coniugi sulla settantina e un sessantenne che viaggiava solo.

Nello scontro si è sviluppato anche un principio di incendio per il quale sono intervenuti i Vigili del fuoco.

Sul posto sono state mobilitate tre ambulanze, in particolare due equipaggi della Pubblica assistenza di Vezzano Ligure e uno dalla Pubblica assistenza di Romito Magra.

I feriti sono stati stabilizzati anche dal personale medico di Delta 1 del 118. Tutti e tre sono stati portati in ospedale in codice giallo.

Il raccordo stradale è rimasto chiuso per tutti gli interventi e le ripercussioni sono state inevitabili sul resto della viabilità, anche per quella dei soccorsi di altre associazioni, deviati su altre alternative.

Le forze dell’ordine stanno conducendo tutti gli accertamenti del caso, compresi quelli relativi ad abuso di alcol o sostanze alla guida.

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