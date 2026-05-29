Corteo in centro contro guerra, riarmo e genocidio in Palestina. Poi il presidio davanti all’Arsenale

“Spezia lo sa da che parte stare, Palestina libera dal fiume fino al mare”. È stato questo uno dei cori che nel pomeriggio di oggi hanno accompagnato il corteo promosso in centro contro la guerra, il riarmo e l’economia bellica. La manifestazione, partita da piazza Mentana e cresciuta nei numeri durante il percorso sino a comprendere qualche centinaio di persone, ha attraversato le vie cittadine sino a raggiungere piazza Chiodo, ribattezzata dai manifestanti “piazza Palestina libera”, dove è stato annunciato un presidio destinato a proseguire fino alla mezzanotte.

Durante il corteo si sono susseguiti slogan contro l’industria militare e le aziende legate al comparto difesa presenti sul territorio. “Marina, Leonardo, Mbda fuori le armi dalla nostra città”, hanno scandito i partecipanti lungo il percorso.

Dal megafono gli organizzatori del coordinamento Riconvertiamo Seafuture – Restiamo umani hanno denunciato il peso delle servitù militari sulla città: “Abbiamo elaborato la mappa dell’analisi di rischio: tre quarti della città sono a rischio a causa delle servitù militari e degli impianti strategici. Fuori Marina, Leonardo, Fincantieri. Non è l’unica realtà possibile. È un’economia monocultura della guerra che crea distruzione”.

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