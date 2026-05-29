Flag football, quattro giovani Pirati convocati per un raduno con la Nazionale

Albisola Superiore. Il movimento giovanile dei Pirates continua a crescere e, anno dopo anno, raccoglie risultati sempre più importanti anche a livello nazionale. Un segnale forte arriva direttamente dalle convocazioni federali dedicate al flag football Under 15 e Under 17, dove il lavoro svolto dalla società ligure sta iniziando a lasciare un segno concreto nel panorama italiano.

Dopo le prime chiamate agli Evaluation Camp dei mesi scorsi, l’head coach della Nazionale Enzo Petrillo ha infatti deciso di approfondire la valutazione di quattro giovani atleti Pirates, convocandoli per il raduno in programma il 6 e 7 giugno a Varese. Un traguardo storico per la società: non era mai successo che ben quattro giovani pirati arrivassero contemporaneamente così avanti nel percorso di selezione verso il Blue Team azzurro.

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