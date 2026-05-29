Giochi della gioventù, i follesi Venturini e Nebbioli a medaglia nel lancio del peso

Doppio podio nel lancio del peso er due studenti di Follo ai Nuovi Giochi della Gioventù, tenutisi a roma dal 26 maggio ad oggi. Si tratta di Dimitri Venturini e Viola Nebbioli. Lui, studente al Fossati-Da Passano, ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria maschile delle scuole superiori. Per Nebbioli, studentessa alle medie dell’Ic di Follo, è arrivata invece una medaglia di argento, nella categoria femminile delle scuole medie.

I due giovani sportivi e studenti sono stati omaggati dal Comune di Follo, che ha dedicato loro un messaggio di congratuilazioni su un display dell’ente.

L’articolo Assemblea Anci Liguria, presentata bozza nuovo Piano socio sanitario. Nicolò: “Una rivoluzione”. Perplessità su ipotesi accorpamento Distretti proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com