La Valle Bormida si unisce contro l’inceneritore: grande partecipazione all’assemblea nell’astigiano

Valbormida. Una sala gremita e un fronte compatto che unisce politica, associazioni, mondo agricolo e cittadini. Questo il bilancio della partecipatissima assemblea informativa sul problema dell’inceneritore che si è svolta ieri sera, giovedì 28 maggio, a Monastero Bormida, organizzata dall’Associazione per la Rinascita della Valle Bormida insieme al

Circolo Langa Astigiana e al Comune ospitante.

All’incontro hanno preso parte numerosi amministratori pubblici, tra cui diversi sindaci dei comuni astigiani, cuneesi, alessandrini e savonesi, a dimostrazione di come la preoccupazione per il progetto sovrasti i confini provinciali e regionali. Presenti anche il Consigliere della Regione Piemonte Fabio Isnardi, il Presidente della Provincia di Asti Maurizio Nosenzo e il Presidente della CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) di Cuneo Marco Bozzolo, che ha ribadito la netta posizione contraria dell’associazione espressa nei giorni scorsi.

La serata si è aperta con un momento di forte impatto emotivo: la proiezione di un brevissimo filmato dell’inizio degli anni ’90 in cui lo storico leader della lotta contro l’ACNA di Cengio, Renzo Fontana, si opponeva con forza al progetto del “RESOL”, l’inceneritore che già all’epoca si voleva realizzare sul sito ligure.

Il sindaco di Monastero Bormida, Gigi Gallareto, ha riallacciato i fili della storia: “Non possiamo dimenticare il passato recente che ha segnato la nostra terra. Proporre oggi un inceneritore a Cengio o a Cairo Montenotte, in aree già fortemente compromesse da un passato industriale scriteriato, è un’assurdità. Parliamo di territori a ridosso del Piemonte, a ridosso di Langhe e Monferrato, dove l’alta qualità dei prodotti della terra e un turismo in forte crescita

stanno portando risultati straordinari. Non permetteremo che questo futuro venga ipotecato.”

» leggi tutto su www.ivg.it