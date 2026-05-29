Recco: piazzale Europa attende la fine dei lavori e nuovi giardini

In piazzale Europa a Recco, quartiere di San Rocco, è stata ultimata l’asfaltatura, piantumati quattro alberelli e una siepe al limite della strada provinciale; mentre in un tratto, cinque paletti consentiranno ad esempio al Luna park di accedere al piazzale direttamente dalla provinciale. I residenti nella zona sono tuttavia in attesa del tracciamento della segnaletica orizzontale che delimiti i parcheggi; della sostituzione di tre panchine in legno, che alla vista appaiono più o meno marce; dello sfalcio dell’erba da alcune aiuole e dall’abbellimento di tutte con piante. Magari tramite una convenzione con associazioni o la parrocchia, per effettuarne la successiva regolare manutenzione; considerato che le aiuole del Belvedere Tenco, del lungomare e del centro assorbono il lavoro degli addetti. Altro tema di cui molto si parla nel quartiere, è la possibilità di acquisire, tramite un mutuo, l’immobile dell’ex ristorante Vittorin che potrebbe ospitare due palestre e sedi di associazioni, migliorare la viabilità.

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