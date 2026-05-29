Turismo: bando della Regione per gli eventi autentici liguri 2026

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria

È online sul sito della Regione Liguria (al link https://decretidigitali.regione.liguria.it/) tutta la documentazione relativa al bando 2026 per la concessione di contributi a favore delle associazioni Pro Loco organizzatrici o co-organizzatrici dei 102 “Eventi autentici liguri” già riconosciuti per l’anno in corso sulla base dei criteri stabiliti nel Protocollo d’Intesa sottoscritto con Unpli-Unione nazionale Pro Loco d’Italia nel 2023.

ll calendario degli “Eventi autentici liguri” per il 2026 candidati dalle Pro Loco liguri iscritte all’Albo Regionale è stato presentato lo scorso 19 febbraio con la premiazione delle 67 Pro Loco coinvolte ed è composto da 102 eventi (erano 76 del 2025 e 33 del 2024) distribuiti nelle quattro province liguri: 28 eventi in provincia di Imperia, 18 in provincia di Savona, 42 nella città metropolitana di Genova e 14 in provincia della Spezia.

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