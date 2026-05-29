Twirling, da Varazze a Parigi: il percorso di Gabriele Giovati verso il Mondiale

Varazze. Ci sono risultati che raccontano molto più di una semplice classifica. Raccontano sacrifici, chilometri, allenamenti, determinazione e la volontà di non mollare mai. È la storia di Gabriele Giovati, giovane atleta cresciuto nel Twirling Luna Rossa che, nel giro di un anno, è riuscito a trasformare un sogno in una realtà chiamata Nazionale Italiana.

Già nella scorsa stagione Gabriele aveva lasciato il segno alla Nation Cup Torino, competizione di livello mondiale dedicata alle specialità tecniche, conquistando uno straordinario terzo posto nella categoria Solo Junior maschile livello B. Un risultato importante, che aveva acceso i riflettori sul suo talento e sulle sue potenzialità.

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