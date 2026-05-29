Vado Ligure presenta la sua estate 2026: musica, cultura, turismo e socialità

Vado Ligure. Una città viva, capace di unire spettacolo, cultura, turismo e socialità in un unico grande calendario di eventi pensato per residenti, famiglie e visitatori. L’estate 2026 sarà per Vado Ligure un’occasione per valorizzare il territorio, sostenere le attività commerciali e creare momenti di incontro e partecipazione diffusi in tutta la comunità.

Ad aprire simbolicamente la stagione sarà già questo fine settimana l’evento “Vado per Birre“, organizzato dal CIV Vado Centro, appuntamento dedicato a musica, gastronomia e intrattenimento che animerà il centro cittadino e rappresenterà il primo grande momento di aggregazione dell’estate vadese. L’amministrazione comunale desidera ringraziare il CIV “per la collaborazione, la presenza sempre più attiva sul territorio e il rafforzamento del comitato in questi mesi, elemento fondamentale per il confronto e la condivisione di progettualità e iniziative a favore della città”.

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