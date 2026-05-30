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Cronaca

Chiavari: assalto questa notte alla sede del Partito Democratico

Chiavari: assalto questa notte alla sede del Partito Democratico

Chiavari Antonio Bertani

Coordinamento Chiavari Antifascista sull’assalto di questa notte alla sede del PD

Questa notte la sede del circolo PD di Chiavari è stata colpita: ignoti hanno sfondato la porta a vetri dell’ingresso. Non sappiamo ancora chi sia stato né con quali intenzioni, e non intendiamo emettere verdetti affrettati: accertarlo è compito di chi indaga. Ma sappiamo che prendere di mira la sede di un partito o di un sindacato non è mai un gesto neutro: ha, storicamente, una precisa connotazione politica. E sappiamo soprattutto che questo episodio non cade dal cielo.

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