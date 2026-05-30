Chiavari: assalto questa notte alla sede del Partito Democratico

Coordinamento Chiavari Antifascista sull’assalto di questa notte alla sede del PD

Questa notte la sede del circolo PD di Chiavari è stata colpita: ignoti hanno sfondato la porta a vetri dell’ingresso. Non sappiamo ancora chi sia stato né con quali intenzioni, e non intendiamo emettere verdetti affrettati: accertarlo è compito di chi indaga. Ma sappiamo che prendere di mira la sede di un partito o di un sindacato non è mai un gesto neutro: ha, storicamente, una precisa connotazione politica. E sappiamo soprattutto che questo episodio non cade dal cielo.

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