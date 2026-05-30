Contributi a fondo perduto per nuove attività nei centri storici, prosegue l’impegno di Santo Stefano per ripopolare i suoi borghi

Un incentivo concreto per chi vuole investire nei centri storici. La giunta comunale di Santo Stefano Magra ha approvato il bando per la concessione di contributi a fondo perduto destinati alla creazione di nuove imprese, all’apertura di nuove unità locali e all’avvio di nuove attività nei borghi di Santo Stefano e Ponzano Superiore. L’obiettivo dell’iniziativa è favorire la nascita di nuove realtà economiche e contrastare il progressivo spopolamento dei centri storici, sostenendo al tempo stesso la vitalità commerciale, sociale e produttiva del territorio. Il provvedimento si inserisce in una più ampia strategia portata avanti dall’amministrazione comunale negli ultimi anni, attraverso interventi infrastrutturali, opere di riqualificazione e azioni di valorizzazione rivolte ai borghi storici e alle attività locali. L’ente punta infatti a rafforzare l’attrattività delle due frazioni storiche, considerate un patrimonio identitario del territorio e una risorsa importante anche in chiave turistica. La valorizzazione dei centri storici e lo sviluppo di un turismo sostenibile vengono individuati come strumenti capaci di generare nuove opportunità economiche e occupazionali, contribuendo al rilancio dell’intero tessuto locale. Con il nuovo bando, il Comune intende quindi incentivare l’insediamento di nuove attività e sostenere chi sceglie di investire nei borghi, favorendo la crescita di servizi e opportunità per residenti e visitatori.