Figoli: “Enciclica ‘Magnifica Humanitas’ riafferma primato dell’intelligenza artigiana”

“Accogliamo l’Enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV sulla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale come un impegno di grande responsabilità per le imprese che rappresentiamo”. Il presidente di Confartigianato Paolo Figoli evidenzia come la centralità della persona, espressa dallo stile artigiano, sia l’unica vera chiave per governare il progresso: “La spinta all’innovazione, pur fondamentale, delle nostre imprese non cancella l’umanità, ma si intreccia da sempre con la tradizione manifatturiera e con le radici della cultura produttiva del nostro Paese. Unendo l’abilità delle mani, la passione del cuore e le idee della mente, i nostri imprenditori esprimono intelligenza artigiana e dimostrano che la tecnologia serve a potenziare la qualità e non a sostituire l’ingegno e la creatività innovativa. È esattamente questo equilibrio etico a esprimere l’eccellenza del Made in Italy sui mercati internazionali”. “Il messaggio contenuto nell’Enciclica Magnifica Humanitas – sottolinea Figoli – ci sprona ad essere presidio sociale contro l’isolamento del mondo virtuale e l’individualismo economico. Lavoreremo concretamente unitamente all’attività della Diocesi della Spezia ed della Commissione diocesana per i Problemi Sociali, il Lavoro, la Giustizia e la Pace affinché lo sviluppo digitale sia guidato da principi etici, confermando che il futuro della società e il progresso economico passano, oggi più che mai, dal primato dell’uomo e della sua creatività sulla macchina. Per questo tra gli eventi per l’Ottantesimo anniversario di fondazione di Confartigianato La Spezia dedicheremo una tavola rotonda il 25 giugno sul tema dell’intelligenza artificiale”.

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