Monterosso, gestione degli attracchi al centro del regolamento sul molo. Il sindaco: “Regole chiare e uguali per tutti”

“Qui non c’è alcuna volontà di impedire il lavoro a qualcuno. Stiamo semplicemente facendo ciò che un’amministrazione ha il dovere di fare: applicare regole chiare e uguali per tutti”. Il sindaco Francesco Sassarini in merito alla notizia del ricorso presentato da alcune aziende contro il nuovo regolamento comunale che disciplina gli attracchi al molo capoluogo. La vicenda è finita davanti al Tar, ma da Palazzo civico si sottolinea come il cuore della questione sia molto più semplice di quanto possa apparire: garantire sicurezza e corretto utilizzo degli spazi portuali. “Da anni – spiega il primo cittadino – all’interno del porticciolo esistono otto posti destinati alle attività di noleggio. Questi ormeggi, comprensivi sia della bitta sia dello specchio acqueo antistante, sono stati assegnati attraverso procedure pubbliche. Le concessioni sono scadute e l’amministrazione sta predisponendo il nuovo bando per la loro assegnazione”.

Nel frattempo, fanno sapere dal Comune, è stato aggiornato il regolamento, introducendo un principio che l’amministrazione considera fondamentale: chi svolge attività di noleggio può utilizzare gli ormeggi interni soltanto se è titolare della relativa concessione. Per tutti gli altri operatori resta disponibile l’apposito attracco esterno. “Non abbiamo vietato l’attività a nessuno – prosegue il sindaco –. Nessun operatore è stato escluso dall’attracco. Abbiamo semplicemente chiarito che uno spazio pubblico dato in concessione non può essere utilizzato contemporaneamente da soggetti diversi, perché questo sarebbe contrario alle regole”. Secondo l’amministrazione, il nuovo assetto risponde a due esigenze precise: evitare l’utilizzo promiscuo degli spazi concessi e ridurre il sovraffollamento di imbarcazioni all’interno del porticciolo, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza. “Il porto di Monterosso è una risorsa preziosa ma ha spazi limitati. Il nostro compito è garantire che tutti possano lavorare nel rispetto delle norme e in condizioni di sicurezza. Le regole valgono per tutti e servono proprio a tutelare chi opera correttamente”, afferma Sassarini.

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