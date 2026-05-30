Rapallo: “Scarsa trasparenza, Secolo e delibera scrivono cose diverse”

Questo non è un dettaglio tecnico, ma un problema politico serio. Significa alimentare ambiguità, sottrarsi a un confronto chiaro e usare la comunicazione istituzionale in modo selettivo, invece di garantire verità, coerenza e rispetto per i cittadini.
Una vicenda che si aggiunge alle preoccupazioni già evidenziate dal nostro consigliere comunale Francesco Angiolani, che aveva già presentato un’interrogazione per chiedere chiarimenti sugli effetti dell’ordinanza relativa al transito dei pullman turistici e sulle conseguenze per la viabilità cittadina.
Il PD di Rapallo chiede all’amministrazione di smetterla con questo stile fatto di annunci e omissioni, e di riportare finalmente il dibattito su un piano di trasparenza, responsabilità e chiarezza amministrativa.
Non si può governare senza una visione e programmazione. Non si può a inizio giugno essere ancora in questa situazione di stallo.