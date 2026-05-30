Zoagli: travolto da Intercity; circolazione bloccata e indagini in corso

Alle 13.48 un uomo, presso la stazione di Zoagli, è stato investito per cause tuttora in via di accertamento dall’Intercity 670 Livorno – Milano centrale. Inutilmente sul posto è giunto il medico del 118 con i soccorritori della Croce Rossa di Chiavari. Il medico ha constatato il decesso dell’uomo. Sul posto dell’incidente la Polizia ferroviaria che svolge le indagini, i carabinieri di Chiavari e i vigili del fuoco di Rapallo che però non hanno operato. Si attende il nullaosta del la Procura per rimuovere la salma e riattivare la circolazione.

Le Ferrovie comunicano: “Alle 15 la circolazione è ancora sospesa tra Santa Margherita Ligure e Chiavari per accertamenti dell’Autorità Giudiziaria. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi. Treno Intercity direttamente coinvolto e attualmente fermo: partito da Livorno Centrale alle 11:24, era atteso a Milano Centrale alle 15:55).

L’intersity 680 in partenza dalla Spezia Centrale alle 16:38, oggi ha origine da Genova Brignole. I passeggeri in partenza da La Spezia Centrale, Monterosso, Levanto, Sestri Levante, Chiavari, Rapallo e Santa Margherita Ligure possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

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