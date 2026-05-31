Albenga, sicurezza e degrado. Crosetto: “La città ci affonda dentro da 15 anni. Non si governa mettendo il silenziatore ai cittadini”

Albenga. In merito al dibattito cittadino sui temi della sicurezza urbana, del degrado e della vivibilità ad Albenga, Roberto Crosetto, presidente del circolo di Fratelli d’Italia Albenga e Valli Ingaune, interviene con la seguente dichiarazione: “Da quindici anni Albenga non scopre oggi il problema del degrado, ci affonda dentro, tra un progressivo aumento della pressione fiscale locale e un altrettanto costante assottigliamento dei servizi, a partire da quelli legati alla sicurezza e al presidio del territorio, con zone ormai cronicamente critiche come viale Pontelungo”.

“La vera novità non è che esista un problema di ordine pubblico e vivibilità – che i cittadini conoscono bene e da tempo – ma che l’amministrazione sembri accorgersene solo da quando si è insediato il governo Meloni, quasi che negli anni precedenti tutto scorresse serenamente. Colpisce che, dopo anni di governo della città, la maggioranza scelga come bersaglio non il degrado, ma chi lo documenta, cittadini che filmano, fotografano, segnalano e rendono pubblica una situazione evidente a chiunque cammini per le vie della città”, aggiunge.

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