Chiavari: addio ad Albertina, una vita spesa per ricordare lo zio eroe

Scompare un personaggio. Lunedì 1 alle 9.30 a Ri Alto i funerali di Albertina Caselli, aveva 92 anni. Il suo mezzo di trasporto, finché ha potuto pedalare, era la bicicletta. Costituiva un cruccio per la polizia locale, perché lei amava l’isola pedonale in Carruggio, ma pretendeva di poter pedalare tranquillamente nella strada; anzi aveva proposto che uno dei marciapiedi diventasse pista ciclabile. E la sua presenza la mattina a Palazzo Bianco era quasi costante: segnalava tutto ciò che le sembrava non fosse corretto e meritasse un intervento del Comune. Metteva passione e determinazione in tutto ciò che faceva.

Per tutta la vita la sua missione fu quella che allo zio Ernesto Belloglio, fratello della madre ed originario di Deiva Marina, venisse riconosciuto un atto eroico che gli costò la vita. Albertina raccontava, citando testimonianze e documenti, che nell’ottobre del 1942 lo zio, dipendente della Croce Rossa, era in servizio all’esterno della Galleria delle Grazie, rifugio antiaereo, a Genova. Quando suonò l’allarme aereo. la gente si precipitò di corsa nel rifugio cui si accedeva da una scala con 112 gradini. Qualcuno cadde, e sui loro corpi altri si inciamparono cadendo mentre alle spalle altre persone premevano terrorizzate per entrare. Un cumulo di corpi che non riuscivano a respirare. Una tragedia in cui persero la vita 354 persone (e occorse una secondo analogo incidente perché il rifugio venisse chiuso). Ernesto Belloglio, percepito quanto stava avvenendo entrò per soccorrere , ma fu a sua volta travolto e morì.

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