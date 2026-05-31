Soccorso in via Genova alla Spezia nella tarda serata di ieri, sabato 30 maggio, per un incidente occorso a una donna di circa cinquant’anni. A quanto si apprende, la malcapitata, che procedeva in sella a una bicicletta, sarebbe finita in una scarpata, non distante dalla zona della casa cantoniera. Sul posto sono intervenuti 118, Pubblica assistenza della Spezia, Pubblica assistenza di Vezzano Ligure, Vigili del fuoco della Spezia ed elisoccorso Grifo dei Vigili del fuoco. Il personale dei Vigili del fuoco ha provveduto al recupero della donna, che è poi stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Pietra Ligure dall’elicottero Grifo.

L’articolo Finisce in una scarpata con la bici, donna elitrasportata in codice rosso a Pietra Ligure proviene da Città della Spezia.

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