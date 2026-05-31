La proposta di Magliani: “Una via intitolata a Graziano Battistini”

Una via intitolata a Graziano Battistini: questa la proposta avanzata attraverso una mozione da Paolo Magliani, consigliere comunale di Rifondazione comunista ad Arcola. Campione del ciclissmo, Battistini, originario di Pulica di Fosdinovo, visse poi a Baccano di Arcola, dove si spense nel 1994 a soli 58 anni. Baccano da dove l’11 maggio – proprio il giorno prima del 90° dalla nascita di Battistini – è transitato il Giro d’Italia, passando dunque proprio sotto il cimitero dove è sepolto l’amato campione. “Un evento molto importante e carico di attesa per il nostro comune, che nel pomeriggio di pochi giorni fa è stato attraversato in quasi tutte le frazioni dalla carovana delle bici. Peccato che ‘mamma Rai’ abbia tagliato la diretta per i soli minuti dal ponte sul Magra da Sarzana fino a Melara, cioè proprio lungo il tratto arcolano”, dichiara in una nota Magliani. “Una beffa atroce in particolare per gli abitanti di Baccano – si legge ancora nel comunicato – che avevano vestito di rosa la statua di Mazzini e allestito una bellissima festa assieme alla famiglia Battistini – con tanto di mostra dei cimeli del ciclista esposti nella sala Arci – per celebrare il campione locale”.

Secondo al Tour de France del 1960, vincitore di due tappe al Giro e due alla Grand Boucle, Battistini nel 1995 fece sua anche la prima ‘cima Coppi’ della storia, istituita in onore del Campionissimo.

“Per onorare la sua memoria – conclude Magliani – ritengo doveroso Arcola gli intitoli una via, una piazza o in generale uno spazio pubblico, anche per riscattare la delusione regalataci dalla tv di stato”.

Discussione della mozione programmata per la seduta della sera del 4 giugno.

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