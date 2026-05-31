Lettere/ “Le notti sudamericane sulla spiaggia di Chiavari. Nessuno interviene”LLA FOTO PERCHE’ SI VEDONO LE FACCE

Da Thomas Krüger, residente del lungomare

E’ ufficiale: l’estate a Chiavari è cominciata. Lo capiamo non dal calendario né dalle rondini, ma da un segnale inconfondibile: le tende sulla spiaggia. Spuntano come funghi dopo la pioggia, solo che qui non piove — qui scorre la birra. Bastano le prime sere tiepide e la riviera si trasforma in una piccola Copacabana de noantri: musica a palla fino all’alba, schiamazzi da concerto e tende multicolori piantate sui ciottoli con la disinvoltura di chi ha prenotato la suite vista mare. E qui arriva la parte più poetica della faccenda, quella che merita il titolo: a Chiavari, d’estate, si fanno i turni.

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