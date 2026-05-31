Omicidio a Villetta Di Negro, è ancora allarme sicurezza. Opposizione contro Salis: “Superato il segno”

Genova. Si riaccende l’allarme sicurezza in città dopo l’omicidio nel parco di Villetta Dinegro, episodio che desta preoccupazione per la dinamica di esecuzione e per il contesto, un luogo centralissimo e scenografico da tempo abbandonato a un degrado che sembra incurabile. A farne le spese è stato Pietro Alberto Signor, 48enne originario di Milano che viveva a Genova da “invisibile”: ammazzato a bottigliate, forse per questioni legate alla droga, poi incaprettato e trascinato nel tentativo di liberarsi del cadavere. Per il delitto i carabinieri hanno arrestato il 42enne senegalese Cisse Camara, quasi in flagranza di reato.

La prima a intervenire sull’episodio è stata ieri la sindaca Silvia Salis: “Quando una persona muore in condizioni così drammatiche, a maggior ragione se si tratta di qualcuno che vive ai margini, non possiamo limitarci allo sgomento, ma dobbiamo sentire la responsabilità di guardare con ancora maggiore attenzione e cura dove spesso la città non guarda: verso gli ultimi, verso chi vive in strada, verso chi attraversa fragilità estreme. La sicurezza degli spazi pubblici resta una priorità dell’amministrazione, ma insieme alla presenza e al presidio del territorio serve un impegno sempre più forte di intercettare il disagio, la solitudine e l’esclusione sociale. Genova non può e non deve voltarsi dall’altra parte”.

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