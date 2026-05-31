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Omicidio a Villetta Di Negro, è ancora allarme sicurezza. Opposizione contro Salis: “Superato il segno”

Omicidio a Villetta Di Negro, è ancora allarme sicurezza. Opposizione contro Salis: “Superato il segno”

Omicidio in pieno giorno ai giardini di villetta Di Negro

Genova. Si riaccende l’allarme sicurezza in città dopo l’omicidio nel parco di Villetta Dinegro, episodio che desta preoccupazione per la dinamica di esecuzione e per il contesto, un luogo centralissimo e scenografico da tempo abbandonato a un degrado che sembra incurabile. A farne le spese è stato Pietro Alberto Signor, 48enne originario di Milano che viveva a Genova da “invisibile”: ammazzato a bottigliate, forse per questioni legate alla droga, poi incaprettato e trascinato nel tentativo di liberarsi del cadavere. Per il delitto i carabinieri hanno arrestato il 42enne senegalese Cisse Camara, quasi in flagranza di reato.

La prima a intervenire sull’episodio è stata ieri la sindaca Silvia Salis: “Quando una persona muore in condizioni così drammatiche, a maggior ragione se si tratta di qualcuno che vive ai margini, non possiamo limitarci allo sgomento, ma dobbiamo sentire la responsabilità di guardare con ancora maggiore attenzione e cura dove spesso la città non guarda: verso gli ultimi, verso chi vive in strada, verso chi attraversa fragilità estreme. La sicurezza degli spazi pubblici resta una priorità dell’amministrazione, ma insieme alla presenza e al presidio del territorio serve un impegno sempre più forte di intercettare il disagio, la solitudine e l’esclusione sociale. Genova non può e non deve voltarsi dall’altra parte”.

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