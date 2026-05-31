“Palmaria sì, masterplan no”, assemblea il 3 giugno al Canaletto: “Difendere la Palmaria significa esserci”

Il movimento “Palmaria sì, masterplan no” ha convocato un’assemblea pubblica per martedì 3 giugno alle ore 17.30 presso il Circolo Arci del Canaletto, in via G. Bosco.

L’incontro sarà dedicato al confronto sulle iniziative in corso e sulle prossime azioni legate alla tutela dell’isola della Palmaria.

“Non è un incontro come gli altri. È un momento di confronto e di decisione sulle battaglie che ci riguardano tutte e tutti, sul futuro della Palmaria e sulla difesa di un bene che appartiene alla collettività”, dichiara la portavoce del movimento, Giorgia Lombardi.

All’ordine del giorno figurano il concorso poetico e fotografico promosso dall’associazione, gli aggiornamenti sul ricorso al Tar relativo allo stabilimento a Carlo Alberto, gli sviluppi del procedimento riguardante la Giunta regionale e l’ex sindaco di Porto Venere, oltre al bilancio dell’associazione “Palmaria sì, masterplan no” e alle eventuali varie ed eventuali.

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