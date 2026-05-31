Pci: “Interi quartieri nell’abbandono, Sarzana non finisce tra Porta Parma e Porta Romana”

“Le immagini patinate, i selfie e i video celebrativi non bastano più a nascondere una realtà che i cittadini conoscono bene: interi quartieri di Sarzana vengono lasciati nell’abbandono, mentre il territorio perde progressivamente identità, sicurezza e vivibilità”. Lo afferma in una nota Enrico Pieraccini, segretario provinciale del Partito comunista italiano. “Il caso del sentiero naturalistico dei ‘Bozi’ è emblematico. Un’area di grande valore ambientale e paesaggistico ridotta a discarica a cielo aperto, senza manutenzione, senza presidio, senza una reale progettualità di recupero. In compenso si annunciano telecamere, spesso piazzate in luoghi privi di qualsiasi efficacia concreta, o peggio ancora semplicemente annunciate per alimentare propaganda sulla sicurezza. Questa non è sicurezza. È marketing politico”, dice ancora Pieraccini, che poi guarda alla recente inaugurazione della Ciclovia tirrenica di Levante. “Si inaugura come grande opera una ciclopedonale tra Luni e Sarzana che, va ricordato, era già esistente e che attraversa tre comuni e due regioni – prosegue il comunicato del segretario Pci -. Un intervento certamente utile, ma presentato come fosse la soluzione ai problemi del territorio, mentre periferie e quartieri restano al buio, privi di servizi, spazi aggregativi e attenzione amministrativa. Sarzana non finisce tra Porta Romana e Porta Parma”.

“Esiste una città fatta di quartieri popolari, periferie e frazioni che da troppo tempo vengono considerate marginali. Esiste un enorme patrimonio naturalistico lungo il parco fluviale che potrebbe diventare motore di attrazione culturale, ambientale e turistica. Invece si continua a lasciare spazio al degrado, mentre capannoni di dimensioni enormi spuntano ovunque senza una vera riflessione sull’equilibrio tra sviluppo economico, tutela ambientale e qualità della vita”, si legge ancora nell’intervento di Pieraccini. “La sicurezza non si costruisce con le telecamere fantasma. La vera prevenzione nasce dalla presenza delle persone, dalla cura degli spazi pubblici, dalla partecipazione dei cittadini e dalla possibilità per i giovani di trovare alternative concrete al degrado e alla marginalità”, aggiunge il rappresentante Pci, per il quale “serve un progetto serio di recupero del territorio” e “occorre riattivare le consulte cittadine, riportare i cittadini al centro delle decisioni amministrative, investire in spazi culturali, sportivi e ludici nei quartieri, valorizzare il patrimonio ambientale e creare luoghi di aggregazione sani e accessibili”.

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