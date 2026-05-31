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Quando anche i bambini giocavano a repubblica o re

Quando anche i bambini giocavano a repubblica o re

Roma, 25 aprile 2006, i tanti spezzini in coda per entrare al Quirinale (foto E. Amici - G. Atzeni)

“Abdico alla corona d’Italia in favore di mio figlio Umberto di Savoia, principe di Piemonte”. Con queste parole, il 9 maggio 1946, Vittorio Emanuele III si fece da parte dopo 46 anni di regno. Fu l’ultimo disperato tentativo di salvare la propria dinastia, ma non fu sufficiente a cancellare la memoria del coinvolgimento della monarchia con il fascismo e della fuga vergognosa da Roma dopo l’8 settembre 1943. Chissà: se Umberto si fosse ribellato al padre e si fosse messo a capo della Resistenza contro gli invasori tedeschi e i fascisti forse oggi avremmo ancora un re…

Roma, 25 aprile 2006, il cortile d’onore del Quirinale prima della consegna della Medaglia d'Oro al Merito Civile alla città della Spezia (foto E. Amici - G. Atzeni)

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