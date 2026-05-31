Quando anche i bambini giocavano a repubblica o re

“Abdico alla corona d’Italia in favore di mio figlio Umberto di Savoia, principe di Piemonte”. Con queste parole, il 9 maggio 1946, Vittorio Emanuele III si fece da parte dopo 46 anni di regno. Fu l’ultimo disperato tentativo di salvare la propria dinastia, ma non fu sufficiente a cancellare la memoria del coinvolgimento della monarchia con il fascismo e della fuga vergognosa da Roma dopo l’8 settembre 1943. Chissà: se Umberto si fosse ribellato al padre e si fosse messo a capo della Resistenza contro gli invasori tedeschi e i fascisti forse oggi avremmo ancora un re…

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