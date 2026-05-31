Rapallo: due aggressioni e minore intossicata da alcol. Lavagna: colpito al cranioc.Aggressioni

Due casi di aggressione registrati a Rapallo, ed uno a Lavagna. Se ne occupano i carabinieri delle Compagnie di Santa Margherita e Sestri Levante. I motivi, le circostanze ed i particolari sono al momento sconosciuti. I tre aggrediti non sono comunque gravi.

Il primo caso di Rapallo alle 22 circa in piazzale Genova, all’uscita dello svincolo autostradale. Ad essere colpito al cranio un ragazzo di 21 anni, trasportato dai Volontari del soccorso di Sant’Anna al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna,

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