Sicurezza ad Albenga, la minoranza: “Tra ordinanze e divisioni interne, emerge la vera immagine dell’Amministrazione: un’anatra zoppa”

Albenga. “Prendiamo atto che l’Amministrazione comunale di Albenga continua a confondere il senso di responsabilità istituzionale della minoranza con una presunta condivisione politica delle proprie scelte. La nostra lista civica ha sempre garantito, e continuerà a garantire, collaborazione sugli atti amministrativi nell’interesse della città, distinguendo però con chiarezza il piano amministrativo da quello politico. Essere una minoranza responsabile non significa condividere l’indirizzo politico della maggioranza”, afferma in una nota la Lista Civica – Podio sindaco di Albenga.
“Anzi, gli ultimi avvenimenti dimostrano come l’attuale Amministrazione stia progressivamente abbandonando la propria natura civica per assumere connotazioni sempre più riconducibili alla sinistra tradizionale”, aggiungono.