Teatro, ad Arenzano torna il festival Nena Taffarello: ecco gli spettacoli finalisti in programma

Arenzano. Il Teatro Il Sipario Strappato di Arenzano annuncia le compagnie finaliste della settima edizione del festival teatrale Nena Taffarello, rassegna dedicata alle compagnie liguri organizzata dal Sipario Strappato con il patrocinio del Comune di Arenzano e di FITA – Federazione Italiana Teatro Amatori.

Il festival, in programma nei due weekend del 5-6 e 12-13 giugno 2026 alle ore 21, è intitolato all’attrice Nena Taffarello, tra i fondatori del Sipario Strappato insieme all’attuale presidente Lazzaro Calcagno, con l’obiettivo originario di offrire ai giovani uno spazio di crescita, espressione e riscatto attraverso il teatro.

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