Teatro Pubblico Ligure riprende il Grand Tour: a Gorgona “La città invisibile” con gli attori detenuti

Genova. Dopo Berlino, Losanna, Milano, Parigi per scoprire il teatro dei più grandi registi, da Peter Stein ad Arianne Mnouchkine, Giorgio Strehler e Thomas Ostermeier, Teatro Pubblico Ligure riprende il suo Grand Tour e domenica 7 giugno 2026 parte con i suoi spettatori verso l’unica isola-carcere del Mediterraneo: Gorgona.
Lì, raggiunta l’isola in traghetto dopo due ore di viaggio e lasciati i cellulari a bordo, si assisterà allo spettacolo “La città invisibile”, messo in scena dal Teatro Popolare d’Arte con gli attori detenuti.