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Teatro Pubblico Ligure riprende il Grand Tour: a Gorgona “La città invisibile” con gli attori detenuti

Teatro Pubblico Ligure riprende il Grand Tour: a Gorgona “La città invisibile” con gli attori detenuti

Generico maggio 2026

Genova. Dopo Berlino, Losanna, Milano, Parigi per scoprire il teatro dei più grandi registi, da Peter Stein ad Arianne Mnouchkine, Giorgio Strehler e Thomas Ostermeier, Teatro Pubblico Ligure riprende il suo Grand Tour e domenica 7 giugno 2026 parte con i suoi spettatori verso l’unica isola-carcere del Mediterraneo: Gorgona.

Lì, raggiunta l’isola in traghetto dopo due ore di viaggio e lasciati i cellulari a bordo, si assisterà allo spettacolo “La città invisibile”, messo in scena dal Teatro Popolare d’Arte con gli attori detenuti.

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