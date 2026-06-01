Borghetto, parte la riqualificazione del centro storico: al via i lavori in via Regina Margherita

Prenderanno ufficialmente il via lunedì prossimo i lavori del primo lotto per il rifacimento completo della pavimentazione e dei sottoservizi nel tratto iniziale di via Regina Margherita, a partire dall’intersezione con la strada provinciale. Si tratta di un intervento simbolico e atteso, che punta a risanare una ferita aperta dall’alluvione del 2011 nel cuore del centro storico del capoluogo. Il cantiere interesserà un’area di circa 350 metri quadrati e prevede il recupero del decoro urbano e il miglioramento della sicurezza, attraverso l’impiego di materiali tradizionali e di pregio come la pietra arenaria dell’Appennino tosco-ligure e la pietra proveniente dalla Cava di Memola. L’opera ha un valore complessivo di 200.000 euro: 150.000 euro arrivano da un finanziamento regionale (fondi FOSMIT), mentre i restanti 50.000 euro sono stati stanziati dall’amministrazione comunale. I lavori sono stati affidati alla ditta Pasquali Andrea e saranno seguiti dalla direzione dell’architetto Massimo Lupi. “Manteniamo gli impegni presi con i cittadini – è il commento dell’amministrazione – restituendo bellezza, sicurezza e dignità al cuore del nostro borgo. Questo cantiere non rappresenta un punto d’arrivo, ma il primo tassello di un progetto più ampio che, passo dopo passo, cambierà il volto dell’intero centro storico. Dimostriamo ancora una volta che con una progettazione seria e una forte sinergia con la Regione Liguria, i risultati per Borghetto arrivano concretamente. Un ringraziamento va agli uffici e alla Regione per la costante vicinanza al nostro territorio.”

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