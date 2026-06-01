Celle, riapre l’ufficio postale: spazi più accoglienti, soluzioni sostenibili e nuovi servizi della pubblica amministrazione

Celle Ligure. L’ufficio postale di Celle Ligure riapre al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis.

Sono terminati, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede di Via Delfino 2, finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della pubblica amministrazione grazie a Polis, l’iniziativa di Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

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