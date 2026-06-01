Chiavari: le maxi chiocciole divertono bambini e adulti

Le maxi chiocciole della Cracking Art stanno incantando e intrattenendo Chiavari. Dal giorno dell’inaugurazione dello scorso sabato in Piazza Matteotti, la loro presenza non è passata inosservata. Grandi e colorate queste sculture in plastica rigenerata sono diventate in pochissimo tempo le protagoniste assolute del centro, con i bambini che si divertono ad arrampicarsi, e gli adulti che si fermano a toccarle e scattare una foto. Queste installazioni non stanno solo portando in città una ventata di leggerezza, ma anche riflessione sulla sostenibilità e sulla cura dello spazio urbano.

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