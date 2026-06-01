Estate Anziani 2026: soggiorni diurni, attività ricreative e aree climatizzate per favorire socialità e benessere

Anche per l’estate 2026 il Comune della Spezia, attraverso l’assessorato ai servizi sociali, rinnova il proprio impegno a favore della popolazione anziana con un programma ricco di iniziative pensate per promuovere l’invecchiamento attivo e contrastare la solitudine. L’obiettivo è duplice: da un lato favorire la socializzazione e il benessere, dall’altro valorizzare il ruolo degli anziani all’interno della comunità spezzina. Il calendario delle attività, realizzato in collaborazione con le associazioni di volontariato Ada, Anteas e Auser, propone soggiorni diurni, uscite sul territorio, momenti ricreativi e attività musicali, insieme a spazi climatizzati pensati come luoghi di incontro e sollievo durante le possibili ondate di calore estive. Le attività si svolgeranno nei mesi di luglio e agosto 2026, con iniziative in diverse località della città e del territorio limitrofo. “I soggiorni estivi rappresentano un’importante occasione di socialità e vicinanza, sempre molto apprezzata. Insieme ad altri servizi, costituiscono inoltre un prezioso strumento di prevenzione, volto a promuovere, quanto più possibile, un invecchiamento sano e attivo. Con questo nuovo programma, l’Amministrazione conferma il proprio impegno nei confronti delle persone anziane, molte delle quali vivono sole, offrendo numerose iniziative con l’obiettivo prioritario di prevenire situazioni di disagio, contrastare l’isolamento sociale e garantire adeguato supporto e assistenza”, ha detto il sindaco Pierluigi Peracchini. Così invece Lorenzo Brogi, assessore ai Servizi Sociali: “Anche per l’estate 2026 abbiamo voluto costruire un programma che metta al centro il benessere e la socialità dei nostri anziani. Oltre ai soggiorni e alle aree climatizzate, abbiamo inserito momenti particolarmente attesi come i tornei di burraco, occasione di incontro e condivisione, e le serate danzanti sul mare, pensate per regalare spensieratezza, musica e divertimento in compagnia. Contrastare la solitudine e creare occasioni di stare insieme è uno degli obiettivi più importanti del nostro lavoro. Un grazie ad ADA, Anteas e Auser per la preziosa collaborazione.”

Soggiorno diurno marino in località Venere Azzurra

Il servizio si svolgerà:

1° TURNO dal 29 giugno al 10 luglio;

2° TURNO dal 13 luglio al 24 luglio;

3° TURNO dal 27 luglio al 7 agosto;

Max 38 persone per turno;

La giornata prevede: partenza alle 8,30 sistemazione in spiaggia attrezzata, attività fisica in acqua (facoltativa) e rientro in città alle 12,30. Viene garantito il trasporto.

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