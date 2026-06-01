Finale, continua l’impegno dell’associazione Noi per Voi: millecinquecento pasti all’anno contro la solitudine

Finale Ligure. “In media all’anno cuciniamo 1500 pasti per i nostri ospiti che sono una ventina. L’obiettivo è quello di assicurare ad ognuno di loro due pasti alla settimana e di dare la possibilità agli ospiti di socializzare, spesso sono persone sole che passano la maggior parte del loro tempo a casa”.

Con queste parole il presidente, Roberto Trapani, dell’associazione Noi per Voi spiega il progetto “Non da soli non di solo cibo“, sostenuto dal Comune di Finale Ligure che offre il pranzo alle persone sole e indigenti ogni martedì e giovedì del mese presso la loro sede di Finalborgo.

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