Motori e solidarietà alla Spezia: successo per la Coppa “Donne al Volante”

Domenica di motori e partecipazione per la quinta edizione della Coppa “Donne al Volante”, organizzata dal Circolo Auto Moto Storiche La Spezia (CAMS), che ha unito competizione, auto d’epoca e beneficenza. La manifestazione si è aperta nella sede del club con le iscrizioni degli equipaggi, proseguendo con un momento conviviale alla Chiappa prima della prova di abilità cronometrata, che ha messo alla prova precisione e concentrazione delle partecipanti su un percorso dedicato. Numerosa la presenza di vetture storiche e di interesse collezionistico, a conferma della crescita dell’iniziativa. In chiusura anche la presenza istituzionale del vice sindaco Maria Grazia Frijia, che ha preso parte alle premiazioni. Sul podio: primo posto per Elisa Cervara su Alfa Romeo Giulietta Spider, seguita da Simonetta Vivaldi su Fiat Uno. Terzo posto ex aequo per Giovanna Aquino su Alfa Romeo Spider e Tania Giovannoni su BMW Z4. La gara ha avuto anche un risvolto solidale: parte delle quote è stata devoluta al Centro Antiviolenza “Irene”. Il CAMS ha ringraziato partecipanti, sponsor e collaboratori per la riuscita dell’evento, ormai tra i più attesi del calendario sociale.

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