Rapallo: Benji & Fede accendono l’estate in piazza Pastene, davanti al Polpo

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo

Venerdì 10 luglio 2026, alle ore 21.30, Piazza Pastene ospiterà il concerto-evento di Benji & Fede, il duo musicale italiano amato da una generazione intera. Un appuntamento gratuito e ad ingresso libero pensato per i giovani e le famiglie, nel cuore della città, nel segno della musica e della festa collettiva.

L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione Comunale di Rapallo nell’ambito delle proprie politiche di valorizzazione culturale, musicale e turistica del territorio, con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza — e in particolare alla fascia giovanile — un momento di intrattenimento di qualità in un rinnovato spazio pubblico.

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