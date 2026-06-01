Rissa in centro città: persone barricate nei locali e arredi spaccati

Arredi da esterno e cartelli lanciati, aggressività diffusa e danni ai locali. È ciò che rimane della rissa che ha interessato più vie del centro storico sabato sera. Le indagini sono in corso e resta anche la conta dei danni causati da un numero imprecisato di giovanissimi.

Riavvolgendo il nastro alla notte tra sabato e domenica, con il centro storico animato sia per la concomitanza di un evento di richiamo che per un clima già ampiamente estivo, a più riprese si sono verificati scontri tra diversi gruppi. Al culmine della tensione, le dinamiche – ora al vaglio delle forze dell’ordine – hanno spinto molte persone a nascondersi nei locali per sfuggire ai disordini.

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