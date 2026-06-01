Rissa in centro, Martini: “Episodio che suscita amarezza, collaborazione tra istituzioni è fondamentale”

La rissa avvenuta in centro storico nel corso dell’ultimo fine settimana sollevano preoccupazioni nel mondo economico cittadino. A intervenire, all’indomani degli scontri che hanno coinvolto diversi gruppi di giovanissimi, è il direttore di Confcommercio La Spezia, Roberto Martini, che invita a una riflessione sul tema della sicurezza urbana.
“Questi episodi esacerbano lo spirito degli imprenditori che quotidianamente si impegnano a valorizzare il proprio territorio, curando le vetrine e mantenendo vivo il tessuto commerciale”, commenta Martini. “Assistere a vicende simili genera profonda amarezza, specialmente considerando gli sforzi profusi per offrire una città accogliente e dinamica. Episodi di questo tipo rischiano di porre l’attenzione sulla delinquenza, oscurando il lavoro di chi investe per migliorare la qualità del contesto urbano”.