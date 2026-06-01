Rissa in centro storico, Italia viva, Paita: “Disagio giovanile è un’emergenza”

“L’emergenza violenza giovanile, con episodi sempre più gravi che si ripetono in tutta Italia, dentro e fuori dalle scuole, sta investendo anche la Liguria e Spezia. Il delitto di Abu Youssef, accoltellato a gennaio da un compagno all’Istituto professionale Einaudi, ha lasciato un segno impossibile da dimenticare nella comunità spezzina. Per questo la notizia della rissa inqualificabile avvenuta in centro tra gruppi di ragazzi nella notte di sabato non può che preoccupare. Il fenomeno delle baby gang è in aumento e va contrastato innanzitutto con una maggiore presenza di forze dell’ordine sul territorio, e poi con l’educazione e la cultura. Nulla di tutto questo sta facendo il governo italiano, che sulla sicurezza ha completamente fallito”. Lo dice la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva.

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