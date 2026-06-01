San Colombano: messa in sicurezza versante e Rio Vignale, Solari spiega i lavori

Il Sindaco di San Colombano Certenoli invita la cittadinanza all’incontro pubblico che si terrà mercoledì 3 giugno alle ore 16:00 presso il bivio di Via al Castello di Vignale per presentare lo stato di avanzamento degli interventi relativi alle opere di messa in sicurezza del territorio di Caruggio di Vignale.
All’incontro saranno presenti l’Assessore ai Lavori Pubblici Mirco Aste ed il Responsabile dell’Area Tecnica dell’Amministrazione Comunale.
Nel corso dell’incontro saranno illustrati i lavori e le progettazioni riguardanti le opere urgenti per il contenimento del movimento di versante in località Caruggio di Vignale nel Comune di San Colombano Certenoli, intervento inserito nell’ambito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Liguria nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019.
Sarà inoltre presentato lo stato di sviluppo della progettazione del secondo lotto degli interventi, per il quale è stato predisposto il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) dell’importo complessivo di € 1.600.000,00 e sono già in corso le attività finalizzate alla ricerca delle necessarie fonti di finanziamento. Il progetto potrà essere eventualmente attuato anche mediante successivi stralci esecutivi, in funzione delle risorse che si renderanno disponibili.
Durante la serata verranno inoltre aggiornati i cittadini sulle attività già avviate. L’incontro rappresenta un’importante occasione di confronto e informazione con la cittadinanza sugli interventi di prevenzione, sicurezza e tutela del territorio che interesseranno l’area di Vignale nei prossimi mesi.
La cittadinanza è invitata a partecipare.
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