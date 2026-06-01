“Santa in Giallo”: libri gratuiti accompagneranno gli studenti durante l’estate

Un libro ricevuto in dono prima dell’estate, da leggere senza l’assillo del compito ma con la promessa di un incontro vero, a settembre, con chi quel libro lo ha scritto. Nasce da questa idea una delle iniziative scolastiche di Santa in Giallo, il festival letterario dedicato al giallo e alla narrativa per ragazzi, a Santa Margherita Ligure.
Il progetto, realizzato con la collaborazione del Comune di Santa Margherita Ligure e della casa editrice Pelledoca, prevede il dono di volumi agli studenti, affinché possano leggerli durante le vacanze estive e arrivare poi, alla ripresa delle lezioni, preparati all’incontro con gli autori. Non una presentazione calata dall’alto, dunque, ma un percorso: il libro prima, la lettura personale durante l’estate, il confronto diretto con lo scrittore alla fine di settembre.