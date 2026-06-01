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“Santa in Giallo”: libri gratuiti accompagneranno gli studenti durante l’estate

“Santa in Giallo”: libri gratuiti accompagneranno gli studenti durante l’estate

Generico giugno 2026

Un libro ricevuto in dono prima dell’estate, da leggere senza l’assillo del compito ma con la promessa di un incontro vero, a settembre, con chi quel libro lo ha scritto. Nasce da questa idea una delle iniziative scolastiche di Santa in Giallo, il festival letterario dedicato al giallo e alla narrativa per ragazzi, a Santa Margherita Ligure.

Il progetto, realizzato con la collaborazione del Comune di Santa Margherita Ligure e della casa editrice Pelledoca, prevede il dono di volumi agli studenti, affinché possano leggerli durante le vacanze estive e arrivare poi, alla ripresa delle lezioni, preparati all’incontro con gli autori. Non una presentazione calata dall’alto, dunque, ma un percorso: il libro prima, la lettura personale durante l’estate, il confronto diretto con lo scrittore alla fine di settembre.

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