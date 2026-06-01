Tragico scontro stradale, in serata a Santo Stefano Magra, in via Alcide De Gasperi. La dinamica è in fase di accertamento da parte dei Carabinieri e stando alle prime ricostruzioni un mezzo e pesante e un’automobile sono rimasti coinvolti in un impatto violentissimo. Da stabilire se all’origine dell’episodio possa esserci stato un malore alla guida. Ad avere la peggio è stato un automobilista, spezzino di 44 anni. Sul posto sono arrivati la Pubblica assistenza di Sarzana, un’ambulanza di Santo Stefano Magra, l’automedica Delta 2 del 118, i Vigili del fuoco, l’elicottero Drago – poi fatto rientrare – e i Carabinieri. I soccorritori hanno fatto il possibile per stabilizzare l’uomo, che versava in condizioni gravissime, ma non c’è stato nulla da fare. L’autista del camion è stato portato in ospedale in codice giallo. Conseguenze sulla viabilità per tutta la durata degli interventi e la messa in sicurezza dell’area.

L’articolo Scontro stradale a Santo Stefano Magra: muore un automobilista proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com